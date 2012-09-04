IBM и Vodafone развивают инициативу «Умный дом»

Корпорация IBM (США) и оператор мобильной связи Vodafone (Великобритания) объявили о сотрудничестве, направленном на объединение технологий мобильной связи и облачных вычислений для удаленного управления устройствами умного дома. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации IBM.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

По мнению IBM и Vodafone, эта M2M-инициатива (Machine-to-Machine, межмашинное взаимодействие) позволит потребителям использовать смартфоны для выполнения различных функций удаленного доступа: просмотра данных о потреблении коммунальных услуг, контроля систем отопления, освещения и охранной сигнализации, а также запуска домашней бытовой техники, например стиральных машин. Кроме того, инициатива даст производителям и поставщикам услуг возможность получать от устройств ценную эксплуатационную информацию, которая может пригодиться отделам разработки продуктов и технического обслуживания для повышения качества услуг.

Технология M2M делает бытовую технику «умнее», соединяя устройства по беспроводной сети с Интернетом. Устройства получают возможность осуществлять обратную связь с провайдерами или производителями, и эта информация может быть использована для дальнейшего совершенствования потребительского опыта за счет добавления функций и повышения качества услуг.

Как отметил генеральный менеджер подразделения IBM Telecommunications Industry Скотт Стейнкен, это сотрудничество – пример применения облачных вычислений для инноваций в бизнесе, а не традиционного повышения ИТ-эффективности. Облачные вычисления, особенно в сочетании с мобильной связью, будут применяться все шире, в том числе и для обеспечения более персонализированного потребительского опыта.

Справка УНИАН. Корпорация IBM – один из мировых лидеров ИТ-индустрии, доход корпорации в 2011 году составил 106,9 млрд долл.

Vodafone - одна из крупнейших мировых компанией мобильной связи, работает в 30 странах. Абонентская база Vodafone насчитывает приблизительно 406 млн клиентов по состоянию на 30 июня 2012 года. Доход Vodafone за 2011-2012 финансовый год составил 73,4 млрд долл.