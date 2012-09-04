Прокуратура рассказала о своих претензиях к duty-free в «Борисполе»

Прокуратура Киевской области по результатам проверки деятельности Киевской областной таможни выявила грубые нарушения Таможенного кодекса Украины и ведомственных нормативных актов при открытии магазинов беспошлинной торговли duty-free.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, в частности, должностные лица Киевской облтаможни готовили документы, на основании которых Департамент организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Украины принимали решения о переоформлении субъектам хозяйствования разрешений на открытие магазинов беспошлинной торговли в пункте пропуска Международного аэропорта «Борисполь» при отсутствии у таких субъектов объектов правовых оснований для использования государственного имущества под размещение магазинов.

Так, отдельные предприятия использовали помещения в пункте пропуска «Борисполь» на основании договоров аренды, срок действия которых истек. Другие предприятия использовали больше площади, чем было указано в договорах аренды.

«С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой области председателю Государственной таможенной службы Украины 14 августа 2012 внесено представление, которое находится на рассмотрении», - сообщает прокуратура Киевской области.

Напомним, во вторник, 4 сентября, Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов беспошлинной торговли duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в функционировании таких магазинов.

Работа магазинов duty-free приостановлена также в Международных аэропортах «Донецк», «Харьков», в Международном аэропорту «Одесса» работает один из трех магазинов беспошлинной торговли.