Провайдеров, которые должны транслировать «ТВі» в своих сетях, проверят

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг провайдеров программной услуги, которые должны транслировать телеканал «ТВі» в своих сетях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию, об этом сообщил на брифинге председатель Нацсовета Владимир Манжосов.

«Все вы знаете ситуацию, которая есть в настоящее время в нашем государстве, – предвыборная кампания, страсти разгораются с каждым днем. У нас есть много заявлений, обращений и обвинений на этот счет. Это касается в первую очередь проблем канала «ТВі», который, по информации компании, исключают из кабельных сетей якобы по прямому указанию Национального совета или местных органов власти.

Необходимо подчеркнуть, что мы не имеем к этому никакого отношения. Национальный совет уже делал заявления по этому поводу и неоднократно”, - сказал В.Манжосов.

Он отметил, что Национальный совет по телерадиовещанию требует от провайдеров программной услуги выполнения своего решения о расширении универсальной программной услуги согласно требованию Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

“Все остальное – это хозяйственные отношения между каналами и провайдером, в которые Национальный совет не имеет права вмешиваться и не вмешивается”, - подчеркнул В.Манжосов.

Также он отметил, что по предварительной информации, которая поступает в связи с переоформлением лицензий, речь не идет об исключении только канала «ТВі». В.Манжосов объяснил, что из-за расширенной универсальной услуги (по определению – обязательное обеспечение абонентам возможности просмотра пакета программ в составе программ телерадиоорганизаций, которые в соответствии с лицензиями осуществляют наземное эфирное вещание на территории расположения соответствующей многоканальной телесети), к которой добавились цифровые эфирные каналы, многие провайдеры вынуждены отказываться от других каналов.

“Учитывая всю нынешнюю ситуацию, которая складывается вокруг этого вопроса, необходимо сказать о многочисленных спекуляциях по этому поводу. Национальный совет не может сейчас проводить никаких проверок, чего требует от нас канал «ТВі». Я могу напомнить, что его руководство неоднократно выступало и говорило о том, что Национальный совет не может вообще проводить проверки, что это не предусмотрено действующим законодательством. Сейчас они требуют проведения проверок и применения каких-то санкций, хорошо зная, что проверки на время избирательной кампании запрещены. Поэтому, ввиду многочисленных обращений, Национальный совет проведет мониторинг всех провайдеров программной услуги, которые транслируют этот канал, для того, чтобы иметь всю необходимую информацию: где исключают, сколько исключают, и какие другие каналы исключаются в кабельных сетях. Когда такая информация будет, мы ее обнародуем», - подчеркнул В.Манжосов.

Как сообщалось, в конце июля, почти одновременно со стартом избирательной кампании в Верховную Раду Украины, телеканал «ТВі» начал исчезать из кабельных сетей провайдеров программной услуги.