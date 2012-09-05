Apple объявила о дате презентации iPhone5

Apple объявила о дате презентации iPhone 5 - она состоится 12 сентября, сообщает CNN.

Новый iPhone, как ожидается, впервые будет иметь экран с диагональю 4 дюйма, а разъем для док-станции будет уменьшен. Смартфон также будет оснащен новой операционной системой – iOS 6.

Ранее появилась информация, что релиз нового телефона от Apple может быть перенесен из-за проблем с поставкой экранов от компании Sharp.