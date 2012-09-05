На трех станциях столичного метро начался ремонт эскалаторов

Сегодня службы КП «Киевский метрополитен» начали капитальный ремонт эскалатора на станции «Дорогожичи» Сырецко-Печерской линии. Ремонт продлится до 3 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА. Кроме того, 4 сентября начался текущий ремонт эскалаторов на станциях «Лукьяновская» и «Дворец спорта». Ремонт продлится до 6 и 17 сентября, соответственно.

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