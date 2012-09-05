ФГИУ ищет арендаторов на ряд помещений терминала D «Борисполя»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по передаче в аренду ряда помещений крупнейшего в Украине пассажирского терминала D аэропорта «Борисполь», сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 5 сентября т.г.

Оценочная стоимость предлагаемых в аренду помещений составляет около 33 млн грн, общая площадь - около 600 кв. м.

Как отметили в ФГИУ, заявки на аренду принимаются в течение 10 рабочих дней с момента публикации сообщения в прессе. Согласно законодательству, если заявки на аренду поступят от двух или более компаний, состоится конкурс на право аренды, победителем которого становится компания, предложившая наивысшую цену. В случае, если заявка на тот или иной объект поступит от одной компании, договор будет заключен с этой компанией.

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.

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