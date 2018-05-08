Аэропорты оставили без duty-free

Пассажиры, привыкшие к прелестям беспошлинной торговли в аэропортах, обескуражены - с 1 сентября в Украине приостановлена работа большинства магазинов duty-free. Теоретически, магазины должны заработать до 15 сентября. Но это если не появятся новые нормативные акты, предполагающие другой поворот событий.

Первым о проблемах с duty-free заявил международный аэропорт «Борисполь». 4 сентября «воздушные ворота» Украины на своей страничке в Фейсбуке высказали обеспокоенность сложившейся ситуацией. «С 1 сентября 2012 года в аэропорту «Борисполь» было закрыто большинство магазинов беспошлинной торговли и общепита. В результате десятки тысяч пассажиров остались без питания и необходимых товаров, а государство понесло многотысячные убытки», - говорится в сообщении аэропорта.

Как поясняли в «Борисполе», главными причинами сложившейся ситуации стали проведение в Фонде госимущества конкурсов и оформление договоров аренды в сфере duty-free, а также отзыв Государственной таможенной службой разрешений на осуществление торговой деятельности в режимных зонах аэропорта.

«Государственная таможенная служба проводит комплексную проверку магазинов беспошлинной торговли duty-free, - сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства. - Органами прокуратуры Украины установлен ряд нарушений в функционировании магазинов беспошлинной торговли».

Нарушения Гостаможслужба и прокуратура усмотрели, в частности, в оформлении договоров аренды площадей.

Прокуратура Киевской области уточнила, что в результате проверки деятельности Киевской областной таможни установлены грубые нарушения Таможенного кодекса и ведомственных нормативных актов при открытии магазинов duty-free. В частности, должностные лица Киевской областной таможни подготавливали документы, на основании которых Гостаможслужба переоформляла предпринимателям разрешения на открытие магазинов беспошлинной торговли в пункте пропуска аэропорта «Борисполь» при отсутствии у них правовых оснований для использования государственного имущества под размещение магазинов. Так, одни «точки» использовали помещения в «Борисполе» на основании просроченных договоров аренды, другие - большие площади, чем указано в документах.

Фонд госимущества отреагировал на ситуацию конкурсом по передаче в аренду помещений крупнейшего в Украине нового терминала D аэропорта «Борисполь». Впрочем, стоит отметить, что закрытые магазины были расположены в иных терминалах, и как ФГИ будет распоряжаться этими площадями пока не понятно.

Точно также не понятно, были ли нарушения при аренде имущества в других аэропортах, где площади являются коммунальными, но в Гостаможенной службе сообщили, что «комплексная проверка проводится во всех местах, где есть импорт». Всего по данным ведомства, на 1 сентября в Украине зарегистрирован 51 магазин беспошлинной торговли.

В то же время, работа точек беспошлинной торговли приостановлена практически во всех международных аэропортах страны, в частности, в аэропортах Донецка и Харькова. В международном аэропорту «Одесса» из трех магазинов работает только один. «Нас 31 августа опечатала таможня, поэтому мы закрыты, - рассказали УНИАН в одном из магазинов duty-free. - Мы по сей день ждем разрешения на торговлю».

В аэропорту «Симферополь» УНИАН сообщили, что магазин беспошлинной торговли работает в обычном режиме. В компании, оперирующей этой сетью, рассказали, что проблемы в duty-free возникли после вступления в силу Таможенного кодекса и приказа Министерства финансов (№692 от 8 июня 2012 года), которым вводится новый порядок получения разрешения на открытие магазина беспошлинной торговли. «По новому Таможенному кодексу мы с 1 по 15 сентября должны были получить новые разрешения, - рассказали в компании. - Для их получения мы заранее подготовили весь пакет документов с заявлением по новой форме, уставными документами на наше предприятие, справками из аэропортов по договорам аренды, справкой от налоговой. Мы ожидали, что к 1 сентября мы получим новое разрешение, но этого не произошло».

Предприниматели не хотят вдаваться в подробности, почему Гостаможслужба затянула выдачу новых разрешений, ведь ведомство действует согласно букве закона - написано с 1 по 15, значит - с 1 по 15. А если какой-то из магазинов полмесяца постоит закрытым, то это будут его проблемы.

При этом никто не подумал об удобстве пассажиров, которые привыкли к покупкам в магазинах duty-free - авиакомпании и аэропорты, а тем более таможенники не проинформировали их о возможном двухнедельном «простое» этих торговых точек. Причем, закрытые двери магазинов duty-free стали неприятным сюрпризом не только для украинских авиапутешественников, но и для иностранцев.

Последствия закрытия магазинов duty-free аэропорты могут ощутить уже в ближайшее время, когда придет срок оплаты аренды площадей – не работавшие полмесяца торговые точки наверняка будут настаивать на меньшей сумме. Это, по большому счету, не приведет к банкротству аэровокзалов, но создаст прецедент. А ведь аэропорты до 80% своих доходов, которые направляются на развитие, получают именно от неавиационной деятельности. В первую очередь - от сдачи площадей в аренду. Так, по словам генерального директора «Борисполя» Антона Волова, из-за закрытия магазинов и кафе в беспошлинной зоне, которые ежедневно обслуживает более 30 тысяч пассажиров, аэропорт недополучает около 1 млн грн в день.

Анна Левченко (УНИАН)