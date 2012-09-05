В Киеве введут «Единое парковочное пространство»

В Киеве со следующего года планируют начать реализацию программы «Единое парковочное пространство».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры города, в частности, разгрузки автодорог и увеличения их пропускной способности, улучшения экологической ситуации, а также для повышения безопасности пешеходов в Киеве разрабатывают программу «Единое парковочное пространство».

Отвечая на вопрос пользователей сети Facebook в прямом эфире телеканала «Киев», председатель КГГА Александр Попов отметил, что этого можно достичь, в том числе, путем упорядочения системы городских парковок и парковочных площадок. Над разработкой программы работают специалисты коммунального предприятия «Киевтранспарксервис».

Планируется, что проект программы будет представлен на рассмотрение депутатов Киевсовета уже осенью, чтобы со следующего бюджетного года город начал ее реализацию.

Как отметил А.Попов, выполнение программы позволит упорядочить существующие и создать новые парковочные места, где автомобили не будут мешать пешеходам и не будут нарушать благоустройства города. Кроме того, «Единое парковочное пространство» является привлекательным инвестиционным проектом, убежден он.

«Мы предполагаем, что на протяжении 2013-2014 годов в реализацию программы «Единое парковочное пространство» будет инвестировано около одного миллиарда гривень. Наше задание – создать в городе такие условия, при которых будет удобно перемещаться как пешеходам и пассажирам общественного транспорта, так и автовладельцам. При этом мы ориентируемся на развитие публичного пространства, составляющими которого являются свободные от транспорта тротуары и пешеходные зоны, отдельные полосы общественного транспорта. В конечном счете, мы должны окончательно решить проблему парковки в центральной части города», - отметил А.Попов.

Речь идет, в частности, о строительстве многоэтажных и перехватывающих паркингов, благоустройстве и организации парковок на придомовых территориях, улучшении функционирования автостоянок и гаражно-строительных кооперативов.