Дорога Ялта-Бахчисарай из-за обвала закрыта до 10 сентября

Автомобильная дорога Ялта–Бахчисарай закрыта для сквозного проезда, ориентировочно, до 10 сентября в связи с обрушением части подпорной стены серпантина.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Республиканского комитета Крыма по транспорту и связи Зера Эмирсуин, подпорная стена на 51-м километре серпантина со стороны Ялты вблизи верхнего плато горы Ай-Петри разрушилась поздно вечером в воскресенье.

"После дождей произошел подмыв почвы, в результате обрушилась часть стены", - сказала она.

З.Эмирсуин уточнила, что дорогу закрыли для проезда в начале этой недели.

Как сообщили в Рескомтрансе, в настоящее время ведутся работы по устранению последствий разрушения: разбор завала, расчистка дороги, укрепительные работы.

Запрещающие знаки установлены на развилке автомобильных дорог Ялта-Севастополь и Ялта-Бахчисарай, а также на повороте на горный серпантин. Восстановительные работы планируется завершить к 10 сентября.