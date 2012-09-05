«Укрзализныця» на 5 сентября выявила 35 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по состоянию на 5 сентября выявила 35 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям. Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», на территории Приднепровской железной дороги (ПЖД) ожидает погрузки 31 поезд, Донецкой железной дороги (ДЖД) — 3 состава, Одесской железной дороги (ОЖД) — 1 состав.

В частности, под Кривым Рогом простаивают 10 пустых составов, 13 - на станции Ингулец, 3 — на станции Ароматная, 1 — возле Днепростроя, 3 - на станции Дарьевка и 1 - на станции Хлистуновка.

Из-за нарушения предприятиями нормативных сроков погрузки и выгрузки задержаны и изъяты из обращения 2017 вагонов.

«Плата, вносимая за пользование вагоном или ремонт вагона не учитывает потери коммерческой выгоды от изъятия вагона из «работы», а это уже и недополучение поступлений в бюджет», - сообщил первый заместитель Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Иван Хорьяков.

Напомним, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.