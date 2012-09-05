Железные дороги Украины за 8 месяцев перевезли более 13,8 млн тонн зерна

За 8 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли 13,79 млн тонн зерновых грузов, в том числе 12,087 млн тонн — на экспорт.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), во внутреннем сообщении с начала года перевезено 1,705 млн тонн зерна.

При этом за 8 месяцев 2012 года Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла 576,5 тыс. тонн зерна, Приднепровская (ПЖД) - 935,6 тыс. тонн, Южная (ЮЖД) - 4426,4 тыс. тонн, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) — 3,719 млн тонн, Львовская (ЛЖД) - 929,6 тыс. тонн, Одесская — 3,205 млн тонн.

В среднем за сутки с начала года железные дороги нагружали 878 зерновозов.

Всего инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов.

В то же время, в «Укрзализныце» отмечают, что из-за графика работы элеваторов объемы нагрузки в выходные и праздничные дни составляют 50% от нагрузки в рабочие дни, что приводит к накоплению вагонов в портах и на подходах к ним, их нерациональному простою в ожидании выгрузки и возникновению дефицита подвижного состава.

«Для оптимизации перевозки урожая необходимо улучшить взаимодействие железных дорог с отправителями и получателями груза. Чем раньше будет поступать информация о грузе, который планируется к перевозке, тем лучше работники железных дорог смогут организовать обеспечение погрузки и перевозки», - отмечают в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 августа с начала 2012 года железные дороги перевезли 12,3 млн тонн зерновых, в том числе 10,7 млн тонн — на экспорт.