ПЖД за 8 месяцев увеличила перевозку грузов на 1,8%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-августе 2012 года погрузила 77,646 млн тонн грузов — на 1,8% больше, чем в январе-августе 2011 года. Как сообщает ПЖД, за 8 месяцев 2012 года ПЖД перевезла каменного угля — 10, 554 млн тонн, кокса - 871,7 тыс. тонн, флюсов — 2,285 млн тонн, руды железной и марганцевой — 42,097 млн тонн, в том числе на экспорт — 17,285 млн тонн.

Кроме того, ПЖД погрузила черных металлов — 9,142 млн тонн, строительных грузов — 3,524 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов — 1,953 млн тонн, цемента - 761 тыс. тонн, зерна - 935,5 тыс. тонн, граншлака — 1,082 млн тонн, химикатов - 886,4 тыс. тонн, продовольственных товаров - 416,9 тыс. тонн.

В августе 2012 года ПЖД погрузила 9,83 млн тонн грузов.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.