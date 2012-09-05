Магазин duty-free в аэропорту Симферополя закрыт с начала сентября - Крымская таможня

Магазин беспошлинной торговли duty-free в международном аэропорте «Симферополь» в Крыму прекратил свою деятельность с начала сентября.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Крымской таможни.

В пресс-релизе говорится, что согласно пункту 6 заключительных положений Таможенного кодекса Украины срок действия лицензий на открытие и эксплуатацию таможенных лицензионных складов, складов временного хранения и магазинов беспошлинной торговли действует на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу нового Таможенного кодекса, то есть до 1 сентября. «В связи с этим все лицензии на осуществление деятельности аннулированы», - сказано в сообщении.

Магазин возобновит работу после получения субъектом хозяйствования необходимого разрешения.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба сообщила 4 сентября о комплексной проверке магазинов duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в их работе.

Представители аэропорта «Симферополь» утверждали, что магазин duty-free работает в обычном режиме.

Большинство таких магазинов закрыли в аэропортах Донецка, Харькова, Одессы и Киева.