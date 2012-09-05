В Одессе презентовали Программу возрождения предприятий морской отрасли

В Одессе 5 сентября была представлена «Программа морского флота и судостроения Украины на 2013-2022 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, программу представили генеральный директор николаевского завода «Океан» Николай Романчук, эксперт по вопросам развития морехозяйственного комплекса Олег Мудрак и доцент Одесского регионального института госуправления Александр Остапенко.

«Мы убеждены в необходимости комплексного возрождения экономического потенциала южных областей, исходя из транзитных возможностей, в частности, модернизации действующих предприятий судостроения, мореходства, рыбопромышленных предприятий», - заявил представитель инициативной группы А.Остапенко.

«Считаем, что нужно перенести штаб управления морской отраслью в Одессу, создать Департамент морского, речного и рыбодобывающего флота Мининфраструктуры с широкими полномочиями для решения проблем морехозяйственного комплекса, - отметил гендиректор завода «Океан» Н.Романчук.

По его словам, приоритетом должно стать «строительство наукоемких, технически сложных судов, необходимых для реализации стратегических задач экономического развития страны, причем государство должно выступить заказчиком, содействовать внедрению новейших технологий судостроения».

Инициативная группа, в состав которой вошли специалисты и эксперты морской отрасли из Одессы, Николаева, Измаила и Херсона, а также депутаты Верховной Рады и горсоветов этих городов, предложили «создать на базе Черноморского морского пароходства Открытое акционерное общество», соучредителями которого могут стать органы самоуправления портовых городов, крупные бизнесмены. Возможно также привлечение инвестиций иностранных компаний в развитие предприятия, что позволит уже в течение 5-6 лет воссоздать работоспособную судоходную компанию и начать трудоустраивать моряков на судах под украинским флагом.

Должны быть созданы законодательные предпосылки для возрождения судостроительной и рыбопромышленной отраслей, восстановления регулярного грузопассажирского движения на Крымско-кавказской морской линии, а также на речных круизных линиях, в том числе с привлечением скоростных судов на подводных крыльях, убеждены разработчики программы.

«Программа морского флота и судостроения Украины на 2013-2022 годы» будет направлена в Мининфраструктуры и профильный комитет Верховной Рады Украины.