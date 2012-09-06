Аэропорту «Запорожье»» предоставят 650 тыс грн помощи на безвозвратной основе

Запорожский горсовет принял решение предоставить государственному предприятию «Международный аэропорт «Запорожье»» финансовую помощь в размере 650 тыс. грн на безвозвратной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято депутатами Запорожского городского совета в ходе 25-й сессии горсовета.

«13.05.2013 заканчивается срок действия Сертификата пригодности аэродрома Запорожского аэропорта. Для проведения подготовительных работ и прохождения пересертификации необходимо, как минимум 1,5 млн грн. При этом, часть работ на сумму 650 тыс грн необходимо выполнить до декабря 2012 года», - пояснил мэр Запорожья Александр Син.

ГП «Международный аэропорт «Запорожье» в ближайшее время получит на безвозвратной основе 650 тыс. грн., которые будут выделены из средств прибыли коммунального предприятия Запорожского горсовета «Запорожское городское инвестиционное агентство».