Среднесуточный пробег локомотива за 8 месяцев вырос на 2,3%

Среднесуточный пробег локомотива на железных дорогах Украины по итогам января-августа 2012 вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 480 км.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), среднесуточный пробег локомотива по результатам 8 месяцев на 0,6% превышает плановый показатель.

Среднесуточная производительность локомотивов в январе-августе составила 1,373 млн т/км брутто - на 3,5% больше, чем годом ранее, и на 0,6% больше плана.

В среднем один вагон находился в обращении 6,17 суток - на 1,1% больше плана.

В частности, оборот груженого вагона в январе-августе 2012 года составлял трое суток.

Время простоя вагона под одной грузовой операцией составило 32,13 часов - на 1,5% больше, чем было запланировано, и на 0,/8% больше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця», по состоянию на 5 сентября т.г., выявила 35 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. В 2011 году «Укрзализныця» списала около 60 локомотивов, из них около 20% - пассажирских.

Износ локомотивного парка железных дорог составляет 97%.