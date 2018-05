Nokia разочаровала рынок своим новым смартфоном - зарубежные аналитики

Новый смартфон Nokia, получивший название Lumia, не вызвал оптимизма у рынка, желавшего увидеть прорывной продукт, сообщает Reuters.

Nokia в партнерстве с Microsoft Corp представили в среду телефон Lumia 920, и эта модель может стать их последней совместной попыткой восстановить позиции теряющей рынок смартфонов финской компании.

Nokia постоянно сокращает свою долю рынка в пользу Apple Inc, Samsung Electronics Co Ltd и телефонов на операционной системе от Google Inc.

Microsoft и Nokia надеются, что их новая трубка с увеличенным экраном и технологией, улучшающей качество видео и картинок, сможет помочь им в борьбе за доминирование в мобильной отрасли.

Акции Nokia, поднявшиеся на 67 процентов с середины июля, когда инвесторы надеялись на успех новой трубки, упали на 13 процентов за один день.

Многие аналитики, познакомившиеся с гаджетом, считают, что это достойный продукт с рядом выделяющих его в ряду остальных черт. Однако Lumia 920, по мнению наблюдателей, не вызовет особого восторга потребителей и не станет мировым хитом.

"Проблема в том, что мир работает над четвертым, пятым или шестым изданием своих смартфонов, тогда как Nokia все еще пытается открыть первую главу. Ей все еще нужно догонять", - отметил аналитик RBC Марк Сью.

"Большинство инвесторов посчитает этот смартфон продуктом эволюции, а не революции. Nokia достигла хорошего прогресса, но инвесторы ждали скачка. Мы этого не получили", - добавил он.