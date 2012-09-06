"АэроСвит" планирует летом 2013 года увеличить количество рейсов в Канаду

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" планирует в период летней навигации 2013 года увеличить количество рейсов на линии Киев-Торонто до трех в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания рассчитывает на высокий спрос в летний сезон на прямые перевозки в/из Торонто, а также намерена дополнительно стимулировать рост транзита, обеспечивая удобные стыковки рейса в Канаду с собственными рейсами», - говорится в сообщении «АэроСвита».

В то же время, в зимний период 2012-2013 года «АэроСвит» намерен приостановить полеты в Торонто «с учетом низкого сезонного спроса, а также текущих негативных отраслевых прогнозов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)»,

Напомним, "АэроСвит" открыл регулярный беспосадочный трансатлантический маршрут Киев – Торонто – Киев в конце мая 2003 года.

В последние годы компания выполняла на линии два рейса в неделю в летний сезон, сокращая частотность полетов в зимний период до одного в неделю.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.