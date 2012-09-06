ПЖД за 8 месяцев перечислила в бюджет всех уровней 1,8 млрд грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 8 месяцев 2012 года перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды социального страхования 1,818 миллиардов гривень.

Как сообщает ПЖД, в частности, в госбюджет железная дорога направила 789,338 млн грн, в том числе 195,947 млн грн налога на прибыль.

В местные бюджеты ПЖД направила 293,141 млн грн.

Взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 735,643 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

ПЖД в январе-августе 2012 года погрузила 77,646 млн тонн грузов - на 1,8% больше, чем в январе-августе 2011 года.