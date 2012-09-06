Железные дороги Украины за 8 месяцев сохранили погрузку на уровне 251 млн тонн

Железные дороги Украины за 8 месяцев 2012 года погрузили и отправили 251,028 млн тонн грузов — на 0,2% больше, чем годом ранее.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным ведомства, 1,471 млн тонн грузов было погружено и отправлено в контейнерах.

По предварительным данным, всего с начала года железные дороги Украины перевезли каменного угля более 69 млн тонн, флюсов — 10,834 млн тонн, руды железной и марганцевой — 50,49 млн тонн, строительных грузов - 33,8 млн тонн, черных металлов - 20,477 млн тонн, зерна и зерновых грузов - около 14 млн тонн.

В январе-августе 2012 года железные дороги Украины ежесуточно грузили 16,2 тыс. тонн грузов — на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Напомним, железные дороги Украины в январе-августе 2012 года перевезли с учетом транзитных перевозок 264,445 млн тонн грузов, что на 0,5% больше, чем в январе-июле 2011 года.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.