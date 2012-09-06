iPhone5 появится в Украине в октябре. Первыми смогут купить только оформившие предзаказ
16:12, 06 сентября 2012Транспорт/Связь
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Новый официально ввезенный и сертифицированный смартфон iPhone 5 компании Apple появится в Украине в октябре. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе сети «Цитрус».
В связи с превышающим ожидания спросом на iPhone 5 первыми его смогут купить только оформившие предзаказ.
Стоимость остальных моделей, а также точная дата продаж будет названа после презентации Apple, которая состоится в США в среду, 12 сентября.
В компании напомнили, что с первыми отгрузками iPhone 4S в США, обычным явлением в Украине стала активизация «серых» интернет-магазинов, привозящих первые партии нелегально ввезенных iPhone 4S в чемоданах.
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