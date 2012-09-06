«Укрпочта» вошла в партнерскую сеть платежной системы «ГлобалМани»

В отделениях «Укрпочты» появилась возможность оплачивать счета за услуги мобильной связи, доступ к Интернету и ТВ, что предусмотрено соглашением с платежной системой «ГлобалМани».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «ГлобалМани».

В частности, теперь в отделениях связи принимают оплату в пользу мобильных операторов «Киевстар», МТС и Life, а также телекомоператоров - «Воля», «Интертелеком»,«CDMA-Украина», VEGA, «Тримоб» (бывший «УТЕЛ») и др. Перечень компаний, на счета которых принимается оплата в отделениях связи, постоянно расширяется.

По словам заместителя генерального директора «Укрпочты» Павла Богданова, предприятие стремится дать клиентам возможность получить максимум услуг в одном месте – отделении связи.

«На сегодня мы предоставляем уже около 50 различных услуг, и этот список будет увеличиваться», - отметил он.

Также в отделениях «Укрпочты» можно пополнять электронные кошельки пользователей системы «ГлобалМани».

Этот перечень услуг уже доступен более чем в 5 тыс. почтовых отделений по всей Украине. Комиссия при оплате в почтовых отделениях составляет 1,5%, но не менее 1,80 грн.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфрастуктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет около 50 видов услуг в 14 тыс. отделений по всей Украине.

Система «ГлобалМани» - единственная в Украине платежная система, которая легально работает с настоящими электронными деньгами, гарантированными государством. Система «ГлобалМани» позволяет осуществлять более 400 видов платежей online, расчеты производятся в гривневом эквиваленте, согласно законодательству, скорость транзакции – от 1 до 5 секунд.