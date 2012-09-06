ВР планирует упорядочить госрегулирование в сфере транспорта

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно государственного регулирования и управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 253 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает уточнение функций и полномочий органов исполнительной власти в соответствующих сферах общественной жизни, обязанностей и ответственности должностных лиц этих органов и субъектов ведения хозяйства, названий органов исполнительной власти. Соответствующие изменения предлагаются к шестнадцати законодательным актам Украины, в частности: Кодекса Украины об административных правонарушениях, Таможенного кодекса Украины, Водного кодекса Украины, Кодекса торговой мореходности Украины, Воздушного кодекса Украины, законов Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, “О дорожном движении”, “О транспорте”, “О железнодорожном транспорте”, “О функционировании единой транспортной системы Украины в особый период”, “О перевозке опасных грузов”, “О борьбе с терроризмом”, “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма”, “О городском электрическом транспорте”, “О Государственной специальной службе транспорта”, “Об автомобильном транспорте”.

Предлагается установить, что от имени органов морского и речного транспорта рассматривать дела о соответствующих административных правонарушениях и взыскивать административные штрафы имеет право руководитель центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере безопасности на морском и речном транспорте, определенные им должностные лица центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивает реализацию государственной политики в сфере безопасности на морском и речном транспорте.

В проекте предлагается внести в Кодекс торгового мореплавства Украины изменения, определенная часть которых касается деятельности морского порта.

В проекте предлагается внести изменения в Закон Украины “О железнодорожном транспорте”. Эти изменения, в частности, касаются определения железной дороги как государственного предприятия, которое относится к сфере управления центрального органа исполнительной власти; обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта, уточняет компетенцию этого центрального органа исполнительной власти относительно управления железными дорогами и другими предприятиями железнодорожного транспорта, принадлежащие к общегосударственной собственности, а также Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализыця).