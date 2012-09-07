На украинско-польской границе появится пункт пропуска “Нижанковичи-Мальховичи”

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о создании на украинско-польской государственной границе пункта пропуска для автомобильного сообщения «Нижанковичи-Мальховичи». Соответствующее распоряжение №591-р принято 22 августа. Согласно распоряжению, проект соглашения о создании пункта пропуска одобрен в форме обмена нотами.

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