В связи с забастовкой Lufthansa отменены 8 рейсов в/из Киева - Борисполь

В связи с забастовкой бортпроводников авиакомпания Lufthansa отменила 4 рейса в Киев и 4 рейса из Киева.

Как сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Борисполь», в частности, были отменены 1 рейс в/из Франкфурта, 2 рейса в/из Мюнхена, 1 рейс в/из Дюссельдорфа.

Информация об отмене этих рейсов не представлена на он-лайн табло аэропорта, так как они были отменены заранее.

В то же время, из «Борисполя» будет один дневной рейс Киев-Франкфурт.

Также в аэропорту сообщили, что забастовка бортпроводников Lufthansa не оказала значительного влияния на работу «Борисполя», однако возле касс образуются очереди.

Представители авиакомпании занимаются пересадкой пассажиров на альтернативные рейсы.

В представительстве авиакомпании Lufthansa УНИАН сообщили, что пассажиры пересаживаются на альтернативные рейсы при условии наличия свободных мест на этих рейсах.

Кроме того, в представительстве авиакомпании сообщили, что рейсы в Мюнхен из Донецка и Львова будут выполнены в пятницу, 7 сентября, по расписанию.

Напомним, бортпроводники авиакомпании Lufthansa проводят забастовку, требуя повышения заработной платы на 5%.

В связи с забастовкой авиакомпания заранее отменила 1,2 тыс. рейсов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.