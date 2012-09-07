«АэроСвит» скорректирует программу полетов в Торонто в период зимней навигации

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" намерена скорректировать программу полетов на линии Киев-Торонто в период зимней навигации 2012-2013 года с учетом сезонного снижения спроса на авиаперевозки в зимний период.

«Авиакомпания "АэроСвит" рассматривает возможность коррекции программы полетов в Торонто в период зимней навигации 2012/2013 годов, учитывая снижение спроса на перевозки по маршруту в зимний сезон, а также текущие негативные отраслевые прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)», - сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, вчера «АэроСвит» сообщил, что планирует в период летней навигации 2013 года увеличить количество рейсов на линии Киев-Торонто до трех в неделю.

Также авиакомпания сообщила, что в зимний период 2012-2013 года «АэроСвит» намерен приостановить полеты в Торонто.

Как сообщал УНИАН, "АэроСвит" открыл регулярный беспосадочный трансатлантический маршрут Киев – Торонто – Киев в конце мая 2003 года.

В последние годы компания выполняла на линии два рейса в неделю в летний сезон, сокращая частотность полетов в зимний период до одного в неделю.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.