Лидером нового рейтинга мирового веб-индекса стала Швеция

Лидером первого в истории веб-индекса (Web Index), учитывающего количество и качество использования интернет-ресурсов, стала Швеция. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда World Wide Web Foundation (США), сообщается на сайте фонда.

Веб-индекс Швеции, согласно результатам исследования, составил 100. В тройку мировых лидеров по использованию и влиянию Интернета вошли также США (веб-индекс равен 97,31) и Великобритания (93,83). Замыкают рейтинг Буркина-Фасо (8,51), Зимбабве (1,94) и Йемен (0). Всего в рейтинге исследовалась 61 страна.

Казахстан занял в рейтинге 28-е место с веб-индексом 53,46, Китай – 29-е место (51,72), Россия – 31-е место (47,29). Украина авторами нового рейтинга веб-индекса интернет-ресурсов не исследовалась.

В будущем World Wide Web Foundation планирует сделать исследование ежегодным и увеличить количество стран-участниц нового веб-индекса до 100 стран.

Отличительной особенностью нового веб-индекса является не столько технологическая сторона Интернета в той или иной стране, а содержательная часть сети, включая такие индикаторы, как политическое, экономическое и социальное влияние Сети, а также показатели подключения и инфраструктуры (всего при составлении рейтинга учитывается 7 параметров). Для оценки положения стран в рейтинге использовались данные Всемирного банка, Всемирного экономического форума, ООН, фонда Wikimedia и Международного союза электросвязи, организаций «Репортеры без границ» и Freedom House, а также оценки экспертов.