Turkish Airlines 10 сентября выполнит первый рейс из терминала D «Борисполя»

Авиакомпания Turkish Airlines 10 сентября выполнит презентационный рейс из нового терминала «D» Международного аэропорта «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в аэропорту, рейс из нового терминала будет осуществлен на самолете с уникальной ливреей, на которой воспроизведены изображения 15 тыс. сотрудников авиакомпании.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» планирует до начала зимней навигации перевести 16 международных авиакомпаний на обслуживание в терминал «D».

В настоящее время в терминале «D» уже обслуживаются регулярные рейсы авиакомпаний Norwegian Air Shuttle и Air Arabia.

Кроме того, аэропорт «Борисполь» заявлял о планах перевести в пассажирский терминал «D» рейсы базовых национальных авиаперевозчиков - авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.