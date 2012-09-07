В «Борисполе» большинство магазинов duty-free возобновили работу
17:17, 07 сентября 2012Транспорт/Связь
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В терминале «В» Международного аэропорта «Борисполь» возобновили работу большинство магазинов беспошлинной торговли и общепита.
Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.
Напомним, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» были закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта.
4 сентября Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в их работе.
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