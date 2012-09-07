В «Борисполе» большинство магазинов duty-free возобновили работу

В терминале «В» Международного аэропорта «Борисполь» возобновили работу большинство магазинов беспошлинной торговли и общепита.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Напомним, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» были закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта.

4 сентября Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в их работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аэропорты оставили без duty-free