В Киеве проходит акция в поддержку телеканала ТВі

В центре Киева, на Михайловской площади, проходит акция в поддержку телеканала ТВі, трансляцию которого в разных регионах Украины отключают операторы кабельных сетей.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время на площади собралось около 500 человек.

Организаторы акции установили напротив Михайловского собора импровизированную сцену. С нее перед собравшимися, в начале митинга выступили музыканты, в частности группа «Тартак» и ее лидер Александр Положинский.

Люди, которые стоят на площади, держат флаги с надписью «ТВі – последний рубеж свободы», также они держат транспоранты с лозунгами: «Власть боится правды», «Ни одна цензура не спасет режим коррупции», «Верните честные новости».

На акцию также пришли известные оппозиционные политики, в частности Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Вячеслав Кириленко, Владимир Яворивский, Андрей Павловский и некоторые другие.

В начале митинга на сцену поднялся руководитель ТВі Николай Княжицкий, который пригласил на сцену также других журналистов телеканала. В своем выступлении Н.Княжицкий отметил, что организаторы не приглашали на акцию политиков, вместе с тем они не против их присутствия, но призывают не разворачивать на площади партийные флаги. Руководитель канала также пообещал, что позже предоставит возможность политикам выступить со сцены.

Кроме самого Н.Княжицкого, перед людьми, которые пришли защитить ТВі, выступили искусствовед Вадим Скуратовский, поэт Дмитрий Павлычко, другие украинские интеллектуалы.

Также возле сцены, с которой выступают организаторы и приглашенные, вывешен баннер с требованиями коллектива телеканала ТВі. В частности, телеканал требует прекратить репрессии против независимых СМИ и давление на журналистов, возобновить вещание ТВі в полном объеме во всех регионах.

Также коллектив телеканала требует отставки членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и прекращения цензуры в СМИ и при этом обеспечения вещателям равного доступа к распространению телепродукта.

В ходе митинга виступили журналисты телеканала ТВі, а також А.Яценюк, народний депутат Ирина Геращенко, общественный деятель, журналист Егор Соболев и другие. Между выступлениями политиков и общественных деятелей на сцене пели украинские группы и исполнители.

По состоянию на 13.00 в акции принимают участие около тысячи человек.

Освещать акцию пришли многие журналисты из информагентств и интернет-изданий и фотокорреспондентов. Вместе с тем на площади не видно съемочных групп украинских телеканалов. Корреспондент УНИАН, кроме камер ТВі, заметил лишь съемочную группу «5-го канала» и две камеры иностранных телеканалов.

Как сообщал УНИАН, с конца июля телеканал ТВі прекратили транслировать в более чем 60 кабельных сетях по всей Украине.

Руководитель телеканала ТВі Н.Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь председатель Нацсовета из телерадиовещания Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программной услуги, которые должны транслировать телеканал ТВі в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают по указанию Нацсовета.