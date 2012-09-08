Путин рассказал о выгодах Транссиба, БАМа и Северного морского пути

Президент России Владимир Путин объяснил лидерам стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и членам Делового консультативного совета преимущества использования маршрутов Транссиба, БАМа и Северного морского пути для доставки грузов в Европу.

"Логистические возможности России огромны, потому что две трети территории России находится в Азии, а одна треть - в Европе. Использовать эти маршруты с экономической точки зрения выгодно", - сказал Путин на встрече лидеров АТЭС с членами ДКС форума, сообщают РИА «Новости».

Он сообщил, что рассказал лидерам стран АТЭС, насколько эффективны маршруты доставки по Северному морскому пути.

"Это очень привлекательный маршрут. Использование Транссибирской магистрали, БАМа в полтора-два-три раза будет снижать стоимость и время в пути товаров", - заявил президент России.

Он напомнил о планах соединения Транссиба и Транскорейской железной дороги.

"Кроме экономической выгоды, это, безусловно, должно привести, по нашему глубокому убеждению, и к стабилизации в известной степени в политическом плане", - добавил Путин.

По его словам, существует возможность продолжить этот маршрут по дну морского канала в Японию.

"Тогда бы мы получили очень мощный маршрут движения товаров из Японии в европейскую часть", - пояснил российский лидер.

При этом он отметил, что каждый из этих сегментов может привлечь частных инвесторов.

"Но, безусловно, без поддержки государства он не будет реализован", - добавил Путин.