Бортпроводники Lufthansa в ближайшее время не будут бастовать

Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa в ближайшее время не будут бастовать.

Руководство авиакомпании и профсоюз бортпроводников Ufo решили привлечь к переговорам о повышении зарплаты независимого посредника, сообщает «Немецкая волна».

Согласно существующим правилам, в течение всего времени, пока длится процесс урегулирования разногласий нейтральной стороной, действует обязательство об отказе от забастовок. Эта процедура начинается с 00.00 часов 8 сентября и должна быть завершена до 12 сентября, передает агентство dpa со ссылкой на представителя Lufthansa Александера Беренса.

В свою очередь глава профсоюза Ufo Николай Баублис заверил, что во время процедуры урегулирования спора с помощью посредника забастовок не будет. Во время этих переговоров речь пойдет, в первую очередь, о вопросах заработной платы. Другие темы будут обсуждаться во время параллельных дискуссий.

Напомним, только 7 сентября 24-часовя забастовка бортпроводников Lufthansa коснулась более 100 тысяч пассажиров. Крупнейшая немецкая авиакомпания была вынуждена отменить более половины своих рейсов.

Как сообщал УНИАН, бортпроводники авиакомпании Lufthansa бастовали с 31 августа, они требуют повышения заработной платы на 5%. Речь идет о зарплате 19 тысяч сотрудников. Повторная забастовка прошла 4 сентября, но и она не приблизила работодателя и бастующих к консенсусу. Позже Lufthansa пошла на частичные уступки бастующим бортпроводникам.