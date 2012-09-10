«АэроСвит» и МАУ пока будут работать в терминалах «В» и «F» аэропорта «Борисполь»

Базовые перевозчики аэропорта «Борисполь» авиакомпании «АэроСвит» и МАУ продолжат работу в терминалах «В» и «F» аэропорта Борисполь до организации трансферной зоны в новом терминале «D»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Антон Волов.

«В терминале «D» нет зоны трансферных рейсов, поэтому полноценные трансферные перевозки невозможны. Пока мы не достроим терминал «D», они с партнерами останутся в терминалах «F» и «В», - сказал он, уточнив, что МАУ останется в терминале «F» , а «АэроСвит» - в терминале «В».

А.Волов не смог уточнить возможной даты организации системы трансферных перевозок в терминале «D».

«О необходимости такой перестройки мы говорим с осени прошлого года. До сегодняшнего дня проходят процедуры согласования», - сказал он.

А.Волов уточнил, что «АэроСвит» на сегодняшний день обеспечивает 37% общего пассажиропотока аэропорта «Борисполь», МАУ - 25%.

По словам А.Волова, в новый терминал «D» переводятся «крупные, но не базовые авиаперевозчики».

После завершения планов по переводу авиаперевозчиков, терминал «F» и «В» буду обеспечивать по 38% общего трафика аэропорта Борисполь, терминал «Д» - 25%.

Напомним, Международный аэропорт «Борисполь» планирует до начала зимней навигации перевести 16 международных авиакомпаний на обслуживание в терминал «D».

В настоящее время в терминале «D» уже обслуживаются регулярные рейсы авиакомпаний Norwegian Air Shuttle и Air Arabia.

Кроме того, аэропорт «Борисполь» заявлял о планах перевести в пассажирский терминал «D» рейсы базовых национальных авиаперевозчиков - авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 20 самолетов «Боинг 737». Авиакомпания осуществляет рейсы в 40 столиц и ключевых городов Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.