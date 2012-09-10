Wizz Air Hungary с декабря откроет рейс Будапешт-Киев

Входящая в группу Wizz Air авиакомпания Wizz Air Hungary с 14 декабря 2012 года откроет рейс Будапешт-Киев.

Как говорится в сообщении авиаперевозчика, рейс из Киева будет выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

После открытия рейса количество направлений Wizz Air Hungary и «Визз Эйр Украина» из/в Украину увеличится до 19.

В течение первого года работы маршрута Wizz Air Hungary планирует перевезти более 45 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» в 2012 году намерена перевезти более 600 тыс. пассажиров, в 2013 году с поставкой в Украину третьего воздушного судна Airbus A320 - 1 млн пассажиров.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air.

На сегодняшний день флот авиакомпании «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Базовый аэропорт - “Киев” (Жуляны).

В 2011 году авиакомпания «Визз Эйр Украина» перевезла 570 тыс. пассажиров.

Wizz Air является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпания эксплуатирует 38 самолетов Airbus A320 и осуществляет пассажирские авиаперевозки с 15 баз в более чем 70 направлениях в 27 странах.