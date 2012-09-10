Duty-free в терминале «D» аэропорта «Борисполь» откроются в течение 20 дней

Магазины беспошлинной торговли duty-free в новом терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» могут открыться в течение 20 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор аэропорта Антон Волов журналистам в понедельник, 10 сентября.

«Мы надеемся, что это произойдет в течение, максимум, 20 дней», - сказал он.

А.Волов уточнил, что в настоящее время Фонд госимущества Украины проводит конкурс по аренде помещений под магазины duty-free, после чего будет выдано разрешение на торговлю в беспошлинной зоне.

Кроме того, А.Волов сообщил, что в связи с вступлением в силу нового Таможенного кодекса, работа системы обработки транзитного багажа без участия пассажиров была приостановлена.

Также А.Волов уточнил, что магазины беспошлинной торговли duty-free в терминале «В» уже возобновили свою работу, а в терминале «F» она не приостанавливалась.

Напомним, с 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» были закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта.

4 сентября Государственная таможенная служба сообщила о комплексной проверке магазинов duty-free в связи с установлением органами прокуратуры ряда нарушений в их работе.

Справка УНИАН. «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.