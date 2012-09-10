Охрана УЗ раскрыла и предупредила около 1 тыс. краж грузов

За 8 месяцев 2012 года сотрудники оперативных групп военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») раскрыли и предупредили 958 краж грузов и материальных ценностей на сумму 1,485 млн грн.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в ходе проведенных оперативных мероприятий в правоохранительные органы переданы 1 204 задержанных.

Больше всего краж было раскрыто и предупреждено на Приднепровской железной дороге (ПЖД) - 378, Донецкой железной дороге (ДЖД) - 239 и Львовской железной дороге (ЛЖД) - 133.

Также работниками военизированной охраны в течение года регулярно проводились оперативно-профилактические мероприятия на объектах железных дорог.

В ходе таких мероприятий были задержаны 6 990 человек, из них за хождение по путям в неустановленном месте - 6 966 человек, за незаконный проезд в грузовых поездах - 12 человек, срывание пломб и прочее - 12 человек.

К административной ответственности были привлечены 5 498 граждан. Общая сумма штрафов составила 191,9 тыс. грн.