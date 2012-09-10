Мининфраструктуры не будет отменять компьютерный отбор поездных бригад

Министерство инфраструктуры не будет отменять приказ № 185-с, которым на железных дорогах Украины вводится автоматизированная система компьютерного отбора поездных бригад.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на первого заместителя министра инфраструктуры Украины Константина Ефименко.

«Приказ №185-с мы отменять не будем. Более того, вместе с трудовыми коллективами и профсоюзами мы внесли в него изменения, которые сейчас устраивают железнодорожников, которые хотят нормально работать. Другого пути борьбы с контрабандой, нелегальными перевозками пассажиров, в мире еще не придумали», - сказал он.

К.Ефименко отметил, что «до сих пор на железных дорогах постсоветского пространства на международных маршрутах традиционно проводники работают семейными династиями».

«Мы долго изучали европейский опыт по формированию поездных бригад, в результате чего и был принят приказ № 185-с, требующий проведения ротации проводников на железной дороге. Благодаря генерации случайных чисел с помощью компьютера каждые четыре месяца проводится ротация руководителей на всех маршрутах. Таким образом исключается возможность контрабанды, провоз пассажиров без билета и т.д.», - сказал он.

Комментируя возможность приватизации «Укрзализныци», К.Ефименко напомнил, что «Укрзализныця» входит в список предприятий, являющихся естественными монополиями, имеет стратегическое значение для государства и не подлежит никакой приватизации».

Напомним, сегодня под Министерством инфраструктуры около 50 проводниц протестовали против введения системы автоматизированного отбора поездных бригад.

Справка УНИАН. Система компьютерного отбора поездных бригад была введена с 1 июля 2012 года.

Предусмотрено, что автоматизированная система будет выбирать кандидатов из сформированного кадрового резерва и будет формировать бригады проводников на тот или другой маршрут. Кроме того, через определенный промежуток времени в автоматическом режиме будет происходить ротация поездных бригад. Система уже работает в тестовом режиме с 1 июня 2011 года.