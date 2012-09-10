ПЖД за 8 месяцев увеличила перевозку зерновых на 27%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 8 месяцев 2012 года перевезла 938,9 тыс. тонн зерна — на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в январе-августе дорога перевезла 15,144 тыс. вагонов с зерновыми. В частности, на экспорт - 858, 8 тыс. тонн зерна (13,213 тыс. вагонов) - на 49,1% больше, годом ранее.

Основными маршрутами перевозок зерновых в 2012 году является отправка зерна на экспорт через порты и припортовые станции Одесской ЖД и ПЖД. Так, через станцию Мекензиевы Горы перевезено 364,2 тыс. тонн зерна (5,523 тыс. вагонов), Одесса-Порт - 184,4 тыс. тонн (2,837 тыс. вагонов), Николаев-Грузовой - 99,4 тыс. тонн (1,506 тыс. вагонов), Черномор-ТИС - 68,7 тыс.тонн, (1,111 тыс. вагонов), Гладковщина - 43,2 тыс. тонн (677 вагонов).

Как сообщал УНИАН, за 8 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли 13,79 млн тонн зерновых грузов, в том числе 12,087 млн тонн — на экспорт.

В среднем за сутки с начала года железные дороги нагружали 878 зерновозов.