За 100 дней в мире было продано 20 млн смартфонов GALAXY S III

Мировые продажи флагманского смартфона Samsung GALAXY S III достигли отметки 20 млн единиц на протяжении рекордных 100 дней с момента официальной презентации продукта в мае 2012 года. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании Samsung (Корея).

«Таким образом, GALAXY S III установил рекорд скорости продаж, оставив позади своих предшественников», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, со ссылкой на Samsung, самое большое количество проданных смартфонов – в Европе – 6 млн шт, в Азии и США продано 4,5 млн и 4 млн соответственно. Продажи в Корее достигли 2,5 млн.

В компании сообщили, что смартфон Samsung GALAXY S III будет доступен в Украине уже в октябре 2012 года.

Некоторые аналитики не исключают, что рекорд может быть побит компанией Apple (США), которая 12 сентября презентует свой новый смартфон iPhone 5 в США (в Украине смартфон iPhone 5 появится также в октябре).

Как сообщал УНИАН, компания Samsung лидировала (по оценке агенства Gartner) во втором квартале 2012 года по продаже мобильных телефонов – 90,4 мобильных устройств (из них по оценке Рейтер – 50 млн смартфонов), компания Apple продала во втором квартале 2012 года, по оценке Gartner, 28,9 млн смартфонов.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — один из мировых лидеров в области производства полупроводников, телекоммуникационного и др. оборудования. Консолидированные продажи компании в 2011 году составили 143,1 млрд долл. Штат Samsung Electronics насчитывает около 222 тыс сотрудников, работающих в 71 стране мира.