В Непале автобус упал в реку: погибли 27 человек
10:09, 11 сентября 2012Транспорт/Связь
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На западе Непала автобус съехал с горной дороги и упал в реку.
В результате ДТП погибли не менее 27 человек, еще 11 пассажиров получили ранения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным непальских правоохранительных органов, авария произошла на рассвете примерно в 400 км к северо-западу от столицы Непала Катманду.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Причины аварии выясняются.
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