Железные дороги Украины потратят на подготовку к зиме более 2,6 млрд грн

Железные дороги Украины направят на подготовку путевого хозяйства к зимнему периоду 2012/2013 года 2,642 млрд грн.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления путевого хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Евгений Юрковский, в частности, для борьбы со снегом планируется подготовить 107 снегоуборочных и 135 снегоочистительных машин.

Кроме того, для работы в зимний период будет подготовлено 14,33 тыс. комплектов стрелочных переводов с пневмообдувкой и 2,311 стрелочных переводов с электрообогревом.

В зимний период на железных дорогах будут приниматься дополнительные меры безопасности, в частности, будут проводиться дополнительные осмотры и проверки состояния пути, стрелочных переводов и инженерных сооружений.

Также железные дороги в зимний период обеспечат работников путевого хозяйства надлежащими бытовыми условиями, в частности, пунктами обогрева, душевыми, помещениями для сушки рабочей одежды. Кроме того, будет закуплена теплая одежда и зимняя спецобувь для рабочих.