Киевский метрополитен планирует привлечь кредит на 125 млн грн

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» планирует открыть невозобновляемую кредитную линию на сумму 125 млн грн. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Раскрытие тендерных предложений запланировано на 11 октября 2012 года. Справка УНИАН. Столичный метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 64 километра и 51 станции. Ежедневный объем перевозок составляет около 1,7 миллиона пассажиров.

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