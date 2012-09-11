На подготовку к зиме пассажирских вагонов направят 100 млн грн

Железные дороги Украины для обеспечения зимних перевозок зимой 2012-2013 года направят на подготовку 4239 пассажирских вагонов 100 млн грн.

Об этом УНИАН сообщил главный инженер Главного пассажирского хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Юрий Кебал.

«Для обеспечения зимних перевозок «Укрзализныця» готовит 4239 пассажирских вагонов. На подготовку пассажирских вагонов в зимний период придется потратить около 100 млн грн, поскольку степень изношенности пассажирских вагонов составляет 86%, половина парка выпущено более 30 лет назад и не может отвечать современным требованиям качества и комфорта перевозок», - сказал он.

По словам Ю.Кебала, для подготовке к зимним перевозкам планируется провести техобслуживание 1929 вагонов, 306 вагонов будут отремонтированы деповским ремонтом и 104 - капитальным.

Стоимость деповского ремонта вагона составляет около 85 тыс. грн, капитального - 700 тыс. грн. Косметический ремонт и техобслуживание одного вагона стоит от 5 до 9 тыс. грн.

При подготовке пассажирских вагонов к зиме железнодорожники проверяют все системы их жизнеобеспечения.

«Кроме отопления на зиму надо наладить вентиляционную систему. В межсезонье также промываются туалеты, ремонтируют систему освещения, утепляют и блокируют на полное опускание окна, ремонтируются фрамуги. В тамбурах изолируются и ремонтируются опускные ступеньки, чтобы пассажиры могли подняться в вагон при гололеде», - пояснил Ю. Кебал.

Напомним, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак неоднократно заявлял о критической изношенности парка пассажирских спальных вагонов. Средняя стоимость одного пассажирского вагона из нержавеющей стали производства Крюковского вагоностроительного завода составляет около 2 млн долларов.

Для обновления пассажирского вагонного парка железным дорогам Украины необходимо инвестировать около 2 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины на подготовку путевого хозяйства к зимнему периоду 2012/2013 года направят 2,642 млрд грн.

К летнему сезону 2012 года «Укрзализныця» подготовила более 5 тыс. пассажирских вагонов, из них около 1,8 тыс. оборудованы системой кондиционирования.