Аэропорт «Львов» увеличил пассажиропоток почти на 90%

Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого за 8 месяцев 2012 года увеличил пассажиропоток на 89,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 376 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Напомним, за 6 месяцев 2012 года увеличил пассажиропоток на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 200 тыс. пассажиров.

По итогам 2012 года Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого планирует увеличить пассажиропоток на 45,2% по сравнению с 2011 годом — до 700 тыс. пассажиров, в 2013 году - до 1 млн пассажиров.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.

В 2011 году Международный аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).

По итогам 2011 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» в связи с реконструкцией снизился на 38,39% - до 296,9 тыс. человек.