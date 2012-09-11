«Укртелеком» надеется на решение вопроса с «Крымтелом» в рамках законодательства

«Укртелеком» надеется на решение вопроса взаимосоединения сетей с «Крымтелом» и погашения задолженности в конструктивном русле, действуя исключительно в правовом поле действующего законодательства.

Об этом говорится в официальном комментарии «Укртелекома» на распространяемые в СМИ сообщения «Крымтела».

В комментарии, в частности, отмечается, что «Укртелеком» «поражен очередной попыткой» руководства «Крымтела» переложить на других ответственность за собственные действия. Невзирая на то, что «Укртелеком» прилагает усилия для решения вопроса с ООО ВК «Крымтел» в конструктивном русле, действуя исключительно в правовом поле действующего законодательства, руководство «Крымтела», как говорится в комментарии, продолжает пытаться получить «сомнительные дивиденды» путем распространения в информационном пространстве недостоверной и некорректной информации, в частности, о нежелании «Укртелекома» решить вопрос о взаимосоединении сетей и погашении долга «Крымтела» «Укртелекому» в размере 10 млн грн (по данным «Крымтела» - 5 млн грн).

По данным компании «Укртелеком», еще 3 сентября 2012 года «Укртелеком» направил «Крымтелу» официальное письмо, в котором настаивал на необходимости соблюдения требований Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом» и выполнения предусмотренных данным законом соответствующих мероприятий с целью погашения задолженности перед кредиторами, в том числе, перед «Укртелекомом». Отмеченное требование было обусловлено бездеятельностью со стороны «Крымтела» относительно выполнения требований данного закона. Кроме того, отмеченным письмом «Укртелеком» выразил свое согласие с предложением «Крымтела» относительно проработки вариантов погашения задолженности.

«Сообщаем, что по состоянию на 10 сентября 2012 года ответа на свое официальное письмо «Укртелеком» не получил», - говорится в комментарии.

В комментарии также сообщается, что, независимо от учреждений, которым «Крымтел» направляет «открытые письма», «Укртелеком» еще раз подчеркивает, что последующее принятие позитивных решений по этому вопросу зависит исключительно от надлежащего выполнения со стороны ООО ВК «Крымтел» соответствующих требований законодательства и предоставления с их стороны необходимой информации.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2012 года «Укртелеком» разорвал договор о взаимосоединении своей телекоммуникационной сети с сетью «Крымтела» и лишил последнюю доступа к телекоммуникационной сети общего пользования Украины.

Формальным обоснованием разрыва договора явилось признание судом «Крымтела» банкротом и наличие долга в 10 млн грн перед «Укртелекомом» (по данным «Укртелекома»). Это привело к тому, что более 18 тыс. абонентов «Крымтела» не могут получать телекоммуникационные услуги. 16 августа Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), в досудебном разбирательстве отказала в удовлетворении обращения «Крымтела» о взаимосоединении сетей с «Укртелекомом», порекомендовав последней обратиться в суд.

"Крымтел" и его ликвидатор в открытых письмах сообщали, что предлагали «Укртелекому» разные способы решения проблемы, чтобы ускорить взаимосоединение сетей. В частности, «Крымтел» предлагал разные способы погашения задолженности, в т.ч. продажу корпоративных прав М.П.Поваляевой в компании (70% голосов).

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (г. Симферополь) создано в октябре 1993 года, специализируется на предоставлении услуг цифровой городской связи в АР Крым, количество абонентов – около 20 тыс.