Европарламент ограничил содержание серы в корабельном топливе

Брюссель. Европейский парламент на заседании во вторник, 11 сентября, в Страсбурге ограничил содержание серы в корабельном топливе.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий доклад Сату Хасси (группа «зеленых», Финляндия) проголосовали 606 депутатов, против – 55, воздержались – 3.

Решение, принятое в первом чтении, предусматривает, что до 2020 года предельно допустимая доля серы в корабельном топливе должна сократиться с нынешних 3,5% до 0,5%, что полностью соответствует ограничениям, установленным Всемирной морской организацией.

При этом Европарламент не поддержал предложение ряда стран-членов о возможной отсрочке на 5 лет для вступления новых правил в силу в определенных случаях.

Депутаты также приняли решение о сокращении доли серы в корабельном топливе для судов, пребывающих в Балтийском и Северном морях и Ла-Манше, с нынешних 1% до 0,1% к 2015 году. При этом Европарламент предложил Еврокомиссии рассмотреть возможность введения этих более жестких правил во всех территориальных водах ЕС.

В докладе отмечается, что уже одобренные правила смогут улучшить качество воздуха в прибрежной линии и сократить количество преждевременных смертей до 2020 года на 50 тыс. ежегодно.