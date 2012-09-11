На II-м Международном инвестиционном форуме «Глобальный взгляд на Причерноморье Украины», который прошел 6 -7 сентября в г. Севастополе, Николаевский морской торговый порт презентовал два инвестиционных проекта: создание лихтеровочного морского терминала в Очакове и реконструкции 8-го причала порта.

Об этом сообщается на сайте Николаевского морского торгового порта.

Общая сметная стоимость строительства универсального перегрузочного комплекса с причалом № 8 в ценах 2009 года составляет 141,746 млн грн.

После реконструкции комплекс с причалом № 8 будет иметь следующие характеристики: длина причала - 190 м; длина вспомогательного причала - 71,5 м; глубина у причальной стенки - 10,5 м (конструкции причала рассчитываются на возможность увеличения глубины в перспективе до 11,5 м).

Оборудование - портальные краны грузоподъемностью 40 тонн - 3 шт.

Среднегодовой планируемый объем грузопереработки - 1,3 млн тонн.

Возможная специализация: руда, уголь, черные металлы, лом черных металлов, различные навалочные грузы.

Количество новых рабочих мест – 129 человек.

Срок окупаемости инвестиций - около 7- 8 лет.

Общая стоимость строительства другого объекта - лихтеровочного морского терминала Бугско-Днепровского бассейна (Очаков) составляет 147,13 млн $.

Цель проекта - диверсификация мест перегрузки сыпучих и навалочных грузов в направлении Юго-Восточной Азии и Китая, повышение коммерческой привлекательности портов Бугско-Днепровского бассейна по обработке судов типа Panamax.

Согласно инвестиционному проекту, глубина акватории составит 15,0 метров, грузооборот терминала достигнет 5,5 млн т в год.

Срок окупаемости - 8,5 лет.