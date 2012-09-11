ПЖД за 3 месяца перевезла поездами Skoda около 60 тыс. пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) перевезла поездами Skoda за 3 месяца с начала их курсирования 57,163 тыс. пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, наибольшей популярностью среди граждан пользуется маршрут Днепропетровск-Донецк и обратно.

Так, за 3 месяца из Днепропетровска в Донецк поездами Skoda ПЖД перевезла 21,178 тыс. пассажиров, в обратном направлении - 20,631 тыс., из Днепропетровска в Харьков - 8,24 тыс., в обратном направлении - 7,114 тыс. пассажиров.

Напомним, за 2 месяца курсирования поездами Skoda было перевезено 35,264 тыс. пассажиров.

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Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda категории Интерсити состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезда курсируют между городами Днепропетровск, Харьков и Донецк.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между ЮЖД и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.