Москва. В России во время аварийной посадки Ан-28 погибли 10 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«12 сентября 2012 года в 12.28 местного времени (4.28 МСК) прервалась связь с самолетом АН-28, выполнявшим рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Пропавший самолет обнаружен в 10 километрах от поселка Паланы (север Камчатского края), имеются жертвы», - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли 10 человек, получили ранения – четверо, в том числе экипаж и четырех летняя девочка.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета АН-28, повлекшей гибель пассажиров.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал распоряжение, согласно которому 13 сентября объявлено днем траура по погибшим.