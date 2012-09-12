Зарплата железнодорожников в 2012 году вырастет на 15%

По итогам 2012 года часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников вырастут на 10,3% по сравнению с 2011 годом, среднемесячная заработная плата - на 14,7%.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), с 1 октября состоится очередное повышение часовых тарифных ставок и должностных окладов железнодорожников на 5%.

Напомним, что до этого, с 1 мая 2012 года, зарплаты железнодорожников были повышены на 5%.

В 2011 году железнодорожникам трижды повышались часовые тарифные ставки и должностные оклады, вследствие чего среднемесячная заработная плата работников железных дорог выросла на 15,4%.

Таким образом, по уровню заработной платы среди отраслей экономики железнодорожники заняли 10-е место.